Europa, Francoforte chiude +0,74%

Le Borse europee, cauti per tutta la seduta, chiudono in territorio positivo e attendono con interesse i dati sull'inflazione Usa previsti per giovedì prossimo. Francoforte guadagna lo 0,74%, portando il Dax a 16.716 punti, mentre Parigi registra un +0,4% con il Cac 40 a 7.450 punti. Londra, invece, si mantiene sulla parità (+0,06% con il Ftse 100 a 7.694 punti).