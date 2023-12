Europa, debole apertura con nodi su tassi e crescita

Le borse europee iniziano la seduta in modo fiacco, seguendo la chiusura negativa di Wall Street e dei listini asiatici. Gli investitori si concentrano sulle mosse delle banche centrali, pronti a scommettere su un taglio dei tassi a partire dal 2024. Nel frattempo, crescono i timori per un ulteriore rallentamento della crescita economica globale. Apertura debole per Londra (-0,37%), Francoforte (-0,2%) e Parigi (-0,15%).