Erg inaugura in Spagna il suo parco solare più grande d'Europa

Un impianto fotovoltaico da 275.000 moduli su 224 ettari i fra i vigneti e le colline di Castilla y Leon, a Toro (Zamora), nel nordovest della Spagna, con una capacità installata di 149 MWp. E' il parco solare Garnacha, acquisto da Erg nel giugno 2023 da IBV Solar Parks, una realtà ora operativa. Il taglio del nastro è avvenuto oggi alla presenza del top management del gruppo venuto a Toro per il primo evento ufficiale nella terra di Cervantes. "Si tratta del più grande parco fotovoltaico in Europa del portafoglio di energie rinnovabili del gruppo Erg, che consolida la presenza in Spagna", ha rilevato nel suo intervento il presidente Eduardo Garrone. Nella penisola iberica "Erg ha portato a termine in maniera concreta uno dei primi passi del suo percorso di transizione energetica, la trasformazione che ci ha portato da essere primario operatore nel settore oil a diventare un operatore puro wind & Solar", ha aggiunto. Dalla fine del 2021 ad oggi, l'azienda ha investito circa 300 milioni di euro, fino a raggiungere 226 MW di capacità solare installata, che spera di aumentare in modo significativo nei prossimi anni principalmente attraverso lo sviluppo organico di un portafoglio solare da 1 GW dei nuovi progetti situati in Castilla e León, Estremadura e Isole Baleari. L'impianto di Garnacha, che prende il nome dalla varietà d'uva dei vitigni circostanti, è dotato di pannelli fotovoltaici bifacciali e un sistema di trackers di ultima generazione, che permette di raggiungere una capacità di produzione (load factor) del 22%, con una produzione stimata di 280 GWh l'anno. Un'energia pulita per il fabbisogno energetico di 53.000 famiglie e con un significativo impatto sull'ambiente, poiché eviterà l'emissione di 136 Kt tonnellate di CO2. l'anno. Il 70% dell'elettricità prodotta dall'impianto si avvale inoltre di un accordo di acquisto di energia (Pra) con Google della durata di 12 anni.