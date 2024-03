Enel, 'sempre aperta al dialogo, serve implementare il Piano'

A fronte dello sciopero nazionale dei lavoratori di Enel, l'azienda energetica sottolinea "di non aver mai abbandonato il tavolo negoziale e di essere sempre rimasta aperta al dialogo e pronta ad un confronto per trovare soluzioni che coniughino flessibilità ed efficienza". Nel rilevare che "le condizioni di mercato e il contesto economico sono significativamente cambiati rispetto al passato", Enel osserva che "è quanto mai necessario che vengano intraprese e implementate le azioni alla base del Piano industriale, che rappresentano la condizione indispensabile per garantire la sostenibilità finanziaria e lo sviluppo dell'azienda". Enel è "assolutamente fiduciosa che i lavoratori del gruppo comprenderanno che tali azioni, che peraltro non comportano riduzioni retributive o di personale, né ora, né in futuro, sono nell'esclusivo interesse dell'azienda. Anche alla luce di ciò, resta difficile da comprendere la posizione di totale chiusura assunta dalle organizzazioni sindacali".