Enel colloca bond ibrido da 900 milioni, ordini per 3 volte

Enel ha collocato un nuovo prestito obbligazionario ibrido perpetuo da 900 milioni di euro con un coupon a 4,750% sul mercato europeo, che ha ricevuto richieste di sottoscrizione in esubero per più di 3 volte, totalizzando ordini per un importo pari a più di 3 miliardi di euro. Lo rende noto il gruppo energetico precisando che il bond è destinato a investitori istituzionali e che l'operazione riflette la strategia finanziaria del Gruppo Enel, finalizzata ad ottimizzare il costo del capitale al servizio degli investimenti industriali del Piano Strategico 2024-2026.