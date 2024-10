Enac, tecnologia riabilita rapporto trasporto aereo-ambiente

"L'innovazione tecnologica garantisce la riconciliazione" di settori come il trasporto aereo "con l'ambiente". Lo ha detto il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, nel suo intervento in videomessaggio a Comolake. "È una scommessa - ha aggiunto - che riguarda un futuro che è dietro l'angolo, ma è evidente che soprattutto nel settore della mobilità, l'elemento dell'innovazione tecnologica dà dei risultati senza penalizzare il settore". Secondo Di Palma, "per pregiudizio ideologico il trasporto aereo è stato negli anni scorsi colpevolizzato di un eccesso di inquinamento. Nel post-Covid si è colto al contrario che è essenziale per lo sviluppo economico del sistema e quindi dell'economia globale a cui è evidente che non si può né si deve rinunciare". Per Di Palma "il percorso che garantisce la mobilità aerea ha una utile riconciliazione con il sistema ambiente, grazie alle nuove performance che si possono raggiungere tramite l'innovazione tecnologica e in particolare" elementi quali "droni, intelligenza artificiale, blockchain, elementi che permettono oggi alla mobilità aerea di impattare molto meno sul sistema dal punto di vista della compatibilità ambientale".