Emirates, in Italia 120mila arrivi nella stagione estiva

Emirates ha totalizzato, nella stagione estiva, 130 mila passeggeri in partenza dai quattro gateway italiani di Roma, Milano, Bologna e Venezia e 120mila in arrivo, specie da Australia e Stati Uniti. E' quanto sottolinea la compagnia aerea secondo cui "la stagione è stata molto positiva" e in linea con il trend globale che " all'interno di un network di quasi 140 destinazioni in 6 continenti, ha registrato una delle estati più trafficate di sempre". Da giugno ad agosto inoltre sono stati 120 mila passeggeri in arrivo dall'estero in Italia. A essere attratti dal Belpaese sono principalmente viaggiatori che vengono dall'Australia (da Sidney sono arrivati circa 30 mila visitatori), dall'America (circa 20 mila da New York) e dagli Emirati (circa 19 mila da Dubai).