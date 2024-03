Electrolux: ok all'accordo anche dalla Fiom Porcia

Al termine di assemblee sindacali molto partecipate, oggi all'Electrolux di Porcia (Pordenone) anche la Fiom ha deciso di sottoscrivere il piano di ristrutturazione voluto dall'azienda: 153 esuberi in Italia tra gli impiegati, vale a dire buona parte nello stabilimento friulano. La scorsa settimana è stato raggiunto un accordo sul via libera alle uscite volontarie e incentivate, scongiurando i licenziamenti unilaterali, era già arrivato dalle Rsu delle altre sigle sindacali La Cgil ha anche espresso preoccupazione per i volumi produttivi del 2024.