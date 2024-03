Electrolux: il tavolo con sindacati slitta al 20 marzo

Slitta al 20 marzo l'incontro programmato per oggi tra le organizzazioni sindacali ed Electrolux Italia durante il quale saranno discussi gli esuberi negli stabilimenti friulani. Il rinvio è stato originato dalla convocazione, per il 12 marzo, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del tavolo nazionale dedicato esclusivamente alla situazione della multinazionale svedese. I rappresentanti dei lavoratori hanno così preferito chiedere di posticipare il faccia a faccia con l'azienda a quando il quadro sarà più chiaro. Per quanto riguarda le unità produttive di Porcia e Pordenone, gli esuberi indicati sono di 86 unità tra impiegati e operai: ci sarà una significativa azione di incentivo all'esodo volontario.