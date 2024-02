Edison avvia esclusiva con Snam per cedere E. Stoccaggio

Edison e Snam hanno avviato trattative in esclusiva per la cessione del 100% di Edison Stoccaggio a quest'ultima. L'esclusiva - si legge in una nota - segue il processo competitivo avviato lo scorso ottobre da Edison per la valorizzazione della controllata. Edison Stoccaggio conta 3 tre impianti di stoccaggio di gas naturale a Cellino (Teramo), Collalto (Treviso) e San Potito e Cotignola (Ravenna), per una capacità complessiva di circa 1 miliardo di metri cubi l'anno.