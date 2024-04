Edison accelera sul fotovoltaico, nuovo impianto in Sicilia

Edison inaugura ad Aidone (Enna) un nuovo impianto fotovoltaico da 41 Mw. L'operazione rientra nella strategia di crescita nelle energie rinnovabili, che prevede 2 GW di capacità installata fotovoltaica al 2030. Attraverso l'entrata in esercizio del nuovo impianto, denominato Solecaldo, Edison conferma il proprio ruolo di operatore "responsabile impegnato nella transizione energetica del Paese", spiega una nota. Il parco fotovoltaico di Aidone genera circa 71,5 Gwh di energia rinnovabile all'anno, e risce a soddisfare il fabbisogno energetico di 26.500 famiglie, evitando l'emissione in atmosfera di oltre 29.000 tonnellate di CO2 all'anno. Grazie al nuovo impianto di Aidone "rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nella regione, aumentando la quota di energia rinnovabile a disposizione del territorio", spiega Nicola Monti, amministratore delegato di Edison. I lavori di costruzione sono iniziati nel novembre del 2020 e sono durati 2 anni e mezzo, impiegando 45 imprese fornitrici, per un totale di oltre 140 mila ore lavorate. L'allaccio alla rete elettrica nazionale e la conseguente entrata in esercizio dell'impianto sono avvenuti nel dicembre 2023. Inoltre, in sintonia con la propria politica di sostenibilità, che ha come pilastri fondamentali il capitale naturale e il paesaggio, Edison ha deciso di riqualificare il territorio in prossimità dell'impianto fotovoltaico attraverso la piantumazione di 10.600 ulivi distribuiti su 17 ettari. Con questo nuovo impianto "diamo avvio a una robusta pipeline di crescita che farà di Edison uno dei player di riferimento anche nel settore fotovoltaico", afferma Marco Stangalino, vice presidente esecutivo Power Asset Edison.