Donne in Italia, ultima UE, 1 su 5 esce dal lavoro dopo il parto

L'Italia è fanalino di coda in Europa per quanto riguarda il tasso di occupazione femminile, con un forte divario tra la popolazione maschile e quella femminile nel mondo del lavoro, accompagnato da un "accentuato" gap retributivo e del tipo di lavoro svolto. Inoltre, una donna su cinque esce dal mercato del lavoro a seguito della maternità. Sono questi alcuni dei profili critici evidenziati da un dossier del Servizio Studi della Camera, che fa il punto anche sulle strategie a livello nazionale e sovranazionale per aumentare la parità di genere nel mondo del lavoro. Secondo i dati relativi al IV trimestre 2022, il tasso di occupazione femminile in Italia è il più basso tra gli Stati dell'UE, con circa 14 punti percentuali in meno rispetto alla media UE: il tasso di occupazione delle donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni è stato, infatti, pari al 55%, mentre il tasso di occupazione medio UE è stato pari al 69,3%. Inoltre, in Italia si registra un divario anche nel rapporto tra la popolazione maschile e quella femminile nel mondo del lavoro: le donne occupate, infatti, sono circa 9,5 milioni, mentre i maschi occupati sono circa 13 milioni. Per quanto riguarda la differenza di retribuzione, secondo gli ultimi dati Eurostat, il gap retributivo medio (ossia la differenza nella retribuzione oraria lorda tra uomini e donne) è pari al 5% (al di sotto della media europea che è del 13%), mentre quello complessivo (ossia la differenza tra il salario annuale medio percepito da donne e uomini) è pari al 43% (al di sopra della media europea, che è invece pari al 36,2%).