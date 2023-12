Dombrovskis, superare le divergenze sul Patto di riforma

Ci sono ancora delle divergenze tra gli Stati membri in merito alle norme fiscali, ma se tutti gli Stati si impegnano in maniera costruttiva, ritengo che queste divergenze possano essere superate. Lo ha affermato il Vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, giunto all'incontro dell'Eurogruppo a Bruxelles, che sarà seguito da una cena dei ministri delle Finanze europee per discutere della revisione della governance economica.