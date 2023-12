DL su aree idonee, Italia Solare ferma il passo

L'associazione Italia Solare sottolinea che il decreto aree idonee rappresenta un freno allo sviluppo delle rinnovabili, ostacolando piuttosto che semplificando. In occasione del Forum 2023, l'associazione ha presentato una serie di proposte alle istituzioni per il settore fotovoltaico, tra cui la salvaguardia dell'idoneità delle aree già classificate, l'accesso ai meccanismi di sostegno per tutti gli impianti in aree agricole, l'eliminazione del prezzo unico nazionale, un quadro organico e omogeneo per le procedure autorizzative, ambientali e paesaggistiche, misure di sostegno per le infrastrutture di rete e di accumulo, aiuti per alcune categorie di utenti del fotovoltaico o di consumatori e il potenziamento delle detrazioni fiscali per gli impianti fino a 20 kW asserviti a utenze familiari.