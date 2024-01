Difficoltà nelle fusioni europee per Von Moltke (Deutsche Bank) Il CFO di Deutsche Bank, James Von Moltke, afferma che le condizioni per il consolidamento dell'industria bancaria in Europa sono difficili a causa della mancanza di un vero mercato unico bancario e dei benefici delle fusioni transnazionali. Secondo lui, i benefici derivanti dai tassi di interesse alti non sono ancora terminati nonostante un possibile calo.