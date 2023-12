Diasorin e Interpump, Milano svetta in Europa Piazza Affari chiude positiva, confermandosi miglior listino d'Europa a fine 2023. Diasorin, Interpump, Stellantis, Mediobanca, Mps, Iveco, Prysmian, Nexi tra i titoli più in rialzo. Saipem, Tenaris, Eni, Tim, Enel in calo. Sogefi e Mfe A volano.