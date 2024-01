Deloitte apre nuova sede a Roma, previste 1.000 nuove assunzioni

È stata inaugurata oggi la nuova sede di Deloitte a Roma, situata in via Veneto 89. Questa sede diventerà un punto di riferimento per le oltre 2.600 persone del gruppo che lavorano nella Capitale. Fino ad oggi, queste persone erano dislocate in diverse sedi e supportavano più di 750 clienti sul territorio. La nuova sede romana si trova all'interno di un complesso architettonico in stile neoclassico progettato nel 1927 dall'architetto Carlo Broggi. Questo edificio era già stato sede dell'IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale) e di Fintecna. Deloitte si è impegnata a restaurare questo edificio con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e all'innovazione. Fabio Pompei, amministratore delegato di Deloitte Central Mediterranean, ha dichiarato che il gruppo ha deciso di riqualificare questo edificio iconico per Roma, situato in una via celebre per la sua mondanità intellettuale e artistica. L'obiettivo è quello di restituire valore alla città e generare un impatto positivo per il territorio, i clienti e l'intera comunità. Inoltre, Deloitte ha annunciato l'intenzione di assumere altre 1.000 persone nei prossimi tre anni, ampliando ulteriormente la propria presenza in questi spazi concepiti per stimolare la creatività, l'innovazione, il benessere delle persone e l'inclusione.