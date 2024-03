Del Fante,13.000 uffici postali e 580 miliardi di risparmi

"Da quando si è insediato questo consiglio di amministrazione, nel 2017, la nostra presenza sul territorio è rimasta intatta. Abbiamo ancora 13mila uffici postali". Lo ha detto l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, in audizione presso la commissione Trasporti della Camera sulla privatizzazione dell'azienda. "Nell'ultimo anno - ha ricordato - abbiamo consegnato 256 milioni di pacchi, attraverso una flotta di 30mila mezzi. Abbiamo 30 milioni oggi di carte di pagamento emesse e gestiamo risparmi degli italiani per 580 miliardi. Nel settore assicurativo, sempre nel 2023, abbiamo raccolto 18 miliardi lordi. Siamo i primi identity provider nell'ambito di Spid". "Abbiamo un impatto diretto e indiretto misurabile nell'arco 2018-2023 in 65 miliardi, tramite la nostra attività di acquisto e investimento, ma anche mediante i salari che paga l'azienda", ha sottolineato Del Fante.