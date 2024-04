Deadline per le richieste per il bonus pubblicità

Ultimo giorno domani per richiedere il bonus pubblicità: l'intervallo temporale, per presentare la comunicazione relativa all'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, effettuati o da effettuare nel 2024, sta per scadere. - ricorda l'Agenzia delle Entrate sulla sua webzine FiscoOggi - Il termine ultimo è fissato a domani, 2 aprile. Deadline spostata di due giorni, rispetto all'ordinaria scadenza del 31 marzo, in conseguenza delle festività pasquali. Si tratta di uno degli adempimenti indispensabili per fruire dell'agevolazione prevista a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Un credito d'imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati, concesso a condizione che l'ammontare complessivo degli stessi superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.