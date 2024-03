De Meo, produrre auto in Europa più costoso di Cina e Usa

"Produrre auto in Europa è più costoso": lo scrive Luca de Meo, presidente di Acea e ceo di Renault in una lettera-appello all'Europa in vista delle prossime elezioni. "Sembra - scrive - che la Cina stia distribuendo sussidi sempre maggiori ai propri costruttori" tra 110 e 160 miliardi di euro fino al 2022. In Usa "sono stati concessi 40 miliardi di dollari in crediti d'imposta per lo sviluppo di tecnologie produttive verdi. Un programma di questo tipo - sottolinea - non esiste in Europa". Il ceo del gruppo ricorda che "da qui al 2030 le varie direzioni della Commissione europea introdurranno da 8 a 10 nuovi regolamenti all'anno".