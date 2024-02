Danieli, a Piombino in funzione nuovo forno elettrico digitale

Nel nuovo stabilimento di Piombino che Danieli realizzerà con il colosso dell'acciaio ucraino Metinvest sarà impiegata la "tecnologia innovativa" proprietaria dell'azienda: "il forno elettrico digitale" che permette di ridurre gli impatti ambientali dello steel-making. Lo ha annunciato il co-direttore del Centro ricerche Danieli, Gianfranco Marconi, a margine del suo intervento a un convegno internazionale di matematica applicata e industriale co-organizzato a Trieste dalla Sissa, che ha attratto in città oltre mille ricercatori. Si tratta di un prodotto che "usa elettronica di potenza che ci consente di controllare le caratteristiche dell'arco elettrico - la base di funzionamento di un forno elettrico - sia in tensione sia in fase e questo non è possibile con le tecnologie tradizionali", ha spiegato Marconi, puntualizzando che il prodotto "sta dando grandi soddisfazioni dal punto di vista delle vendite," perché ormai il mercato cerca "nuovi prodotti" che non solo permettano il "contenimento dei costi di produzione ma anche" diano risposte in "tema di sostenibilità ambientale". E di questo tipo di innovazione si occupa appunto il Centro ricerca che fa capo a Marconi, che impiega circa 100 persone. Danieli, inoltre, a giorni dovrebbe ricevere una risposta per la sua domanda di accesso a finanziamenti del Recovery fund per l'innovazione tramite il consorzio iNest, strumento del Pnrr che raccoglie nove università del Nord Est, su progetti di valore di circa mezzo milione: uno "di digitalizzazione di fabbrica assieme ad Electrolux" e un altro "sul processo di metallurgia e co-laminazione per la produzione degli acciai elettrici", ha concluso.