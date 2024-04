D'Amato: regolamento imballaggi Ue, 'grande giornata per Italia'

"Una grande giornata per l'Europa, grande giornata soprattutto per l'Italia che ha visto prevalere le sue tesi e il suo impegno nella difesa e sviluppo del sistema di economia circolare di cui oggi è il Paese più avanzato in assoluto" dice Antonio D'Amato, ceo di Seda e presidente dell'associazione europea di settore Eppa, sul voto in Parlamento Europeo relativo al regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggio. E' un passaggio "di enorme significato perché ha evitato un'inversione di marcia rispetto al percorso che l'Unione Europea sta seguendo da oltre 30 anni in collaborazione con i Paesi membri e le imprese europee. Questo approccio strategico ha costruito un'economia circolare nella quale sono stati investiti miliardi di euro, garantendo la crescita economica insieme alla sostenibilità ambientale e una notevole riduzione del 33% delle emissioni di gas serra dal 1990", rileva. E aggiunge: "Il modo migliore con il quale l'Europa può contribuire alla riduzione dell'emissione di gas serra è mettere a disposizione le proprie tecnologie, il proprio know how e le proprie best practice a tutte le economie del mondo così che possono da subito perseguire i propri obiettivi di crescita nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Il Parlamento europeo riafferma oggi il fondamentale principio della neutralità tecnologica e il rispetto delle evidenze scientifiche che hanno chiaramente dimostrato la validità del modello di economia circolare."