Dall'Ue sostegno tecnico per l'attuazione del Piano Mattei

L'attuazione del Piano Mattei per l'Africa è tra i 15 progetti selezionati dalla Commissione europea per sostenere l'Italia nelle riforme attraverso lo Strumento di sostegno tecnico dell'Ue. Il Piano "è assolutamente strategico sul fronte energetico non solo per l'Italia ma anche per l'Europa", ha detto all'ANSA il direttore generale della DG Reform della Commissione europea, Mario Nava, a margine della presentazione dei 170 progetti selezionati da Bruxelles per il sostegno alle riforme dei 27 governi.