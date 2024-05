D'Agostino saluta Trieste, 'patrimonio più che triplicato'

"Il patrimonio dell'Autorità e delle società ad esse collegate si è più che triplicato, lo si nota anche solo guardando la gestione aziendale". E' il bilancio fatto da Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità portuale di Trieste e Monfalcone dei nove anni di mandato, nel corso della conferenza stampa di commiato. D'Agostino si è infatti dimesso dalla carica e lascerà la presidenza a fine mese, in anticipo rispetto alla scadenza del mandato, a fine anno. "Oggi esiste un modello Trieste - ha aggiunto D'Agostino - non ci sono perdite, tutto è in crescita". Dunque, "non ho rimpianti e sono soddisfatto di ciò che ho fatto. Un risultato raggiunto non da solo" ma con l'intera squadra che ha lavorato al suo fianco. "Il vero azionista del Porto di Trieste è stato il cittadino", ha sottolineato.