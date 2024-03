Da Unipol sette nomi per il cda di Bper, il primo è Papa

Il cda di Unipol ha deliberato di presentare una lista per il rinnovo del cda e del collegio sindacale di Bper, in scadenza con l'assemblea del 19 aprile. Per il consiglio di amministrazione, si legge in una nota, verranno ricandidati Gianni Franco Papa, Elena Beccalli e Maria Elena Cappello, che già siedono in cda, a cui si aggiungono i nomi di Fabio Cerchiai, Matteo Cordero di Montezemolo, Angela Maria Cossellu e Stefano Rangone, per un totale di sette candidature. Per quanto riguarda il collegio sindacale vengono candidati a sindaci effettivi Angelo Mario Giudici e Silvia Bocci e a sindaci supplenti Andrea Scianca e Federica Mantini. Secondo indiscrezioni Unipol, primo azionista di Bper con poco meno del 20% del capitale, sosterrà l'indicazione di Papa quale nuovo amministratore delegato di Bper, in sostituzione dell'uscente Piero Luigi Montani.