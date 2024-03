Da Intesa Sanpaolo un piano per la crescita delle imprese

Un nuovo programma a sostegno della crescita delle imprese, quello che verrà presentato questa mattina a Milano. 'Il tuo futuro è la nostra impresa'è il nuovo piano del gruppo per supportare le aziende nella pianificazione della propria crescita e negli investimenti. L'evento si potrà seguire in streaming a partire dalle 11 sul sito di ANSA e di Intesa Sanpaolo. Il programma si rivolge soprattutto alle Pmi e alle piccole realtà aziendali, ma anche al terzo settore. Sono previsti gli interventi, per la banca, di Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori, Gregorio De Felice, chief economist, e Anna Roscio, executive director sales & marketing Imprese. Tra i presenti del mondo imprenditoriale ci saranno Luca Businaro, ceo di Novation Tech, Massimo Perotti, presidente e ceo di Sanlorenzo, e Josè Rallo, a.d. di Donnafugata, oltre che Valerio Perinelli, chief business officer di Sace.