Da Intesa Sanpaolo un miliardo per l'imprenditoria femminile

Prende il via l'adesione all'ottava edizione del premio Women Value Company - Intesa Sanpaolo nata dalla collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario e rivolta a tutte le piccole e medie imprese capaci di promuovere la parità di genere, favorire lo sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile oltre che di sostenere la diversità e l'innovazione del sistema produttivo. Per l'edizione 2024 di Women Value Company in coerenza con le missioni del Pnrr, Intesa Sanpaolo rende disponibile un miliardo di euro di credito per promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile e massimizzare il contributo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. La banca supporta le imprese femminili che avviano una nuova attività o che investono nel rafforzamento della propria impresa, agendo sui filoni quali la digitalizzazione, l'innovazione e l'ampliamento delle competenze. La proposta si aggiunge alle soluzioni già esistenti per promuovere investimenti verso gli obiettivi del Pnrr e l'imprenditoria femminile. La banca ha inoltre strutturato un'offerta di finanziamenti a breve, medio e lungo termine e impegni di firma per agevolare l'accesso ai benefici statali, tra cui il fondo impresa femminile. "Le donne, la parità di genere e il welfare sono al centro dell'attenzione del nostro Gruppo e del premio Women Value Company, che valorizza le Pmi più attive e sensibili in questi ambiti", afferma Virginia Borla, responsabile business governance Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. "Siamo felici di proseguire con Intesa Sanpaolo questo straordinario viaggio tra le piccole e medie eccellenze italiane", spiega Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellissario.