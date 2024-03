Da Bankitalia laboratori educativi di finanza per le scuole

Laboratori educativi per le scuole dalla primaria alla secondaria di II grado in tante città italiane in modo da avvicinare studentesse e studenti ai temi dell'economia e della finanza. La Banca d'Italia partecipa così all'edizione 2024 della Global Money Week che inizierà il 18 marzo in Italia e in tanti altri paesi del mondo con un calendario di eventi disponibile sul sito del comitato Edufin. Per tutte le scuole secondarie di II grado che non sono riuscite a partecipare ai laboratori organizzati dalle Filiali, il 22 marzo sarà possibile partecipare online a "Cyver Quiz: Conoscere, scegliere e pagare in sicurezza" un laboratorio per le scuole che si terrà al Salone Margherita di Roma dalle 10.00 alle 12.30. "Con l'aiuto dei nostri esperti - sottolinea una nota di Via Nazional - ragazze e ragazzi si cimenteranno in un quiz per scoprire come pagare in sicurezza, come riconoscere le truffe online, come gestire i propri dati personali e cosa fare per non cadere nelle trappole delle fake news. Per partecipare a questa iniziativa potete scrivere a [email protected]".