Cvc compra La Piadineria da Permira

Cvc Capital Partners ha concluso un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% de La Piadineria, la rinomata catena italiana di fast casual food, dai fondi Permira. L'annuncio è stato reso noto tramite un comunicato ufficiale da parte dell'acquirente, nel quale si sottolinea che La Piadineria detiene una posizione di leadership nel settore del fast casual food, con oltre 400 ristoranti presenti in città, centri commerciali, outlet e retail parks. La società impiega oltre 2.500 collaboratori che servono quotidianamente circa 70.000 clienti. I fondi Permira avevano acquisito La Piadineria all'inizio del 2018 e hanno sostenuto il suo percorso di crescita e trasformazione, ottenendo un notevole successo. Nel corso degli ultimi 6 anni, il fatturato e il margine operativo lordo della società sono triplicati. L'operazione di acquisizione, il cui valore si aggira intorno ai 600 milioni di euro, sarà finalizzata nella prima metà del 2024, previa ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari. Per portare a termine questa transazione, Cvc ha ricevuto assistenza da parte di Bain & Co., OC&C, Alvarez & Marsal, New Deal Advisors, Facchini Rossi Michelutti, PedersoliGattai, Lazard e Jefferies. Permira, invece, è stata supportata da Rothschild, Mediobanca, Legance, BCG, E&Y, Simon-Kucher e Maisto & Associati.