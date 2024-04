Cucinelli e venture capital a sostegno della ricerca scientifica

La famiglia Cucinelli e il fondo Xgen Venture, fondato da Paolo Fundarò, Federica Draghi (figlia di Mario Draghi) e Daniele Scarinci, fanno un passo avanti insieme in Tes Pharma, azienda impegnata nello sviluppo di farmaci innovativi per il trattamento di malattie metaboliche e oncologiche. Foro della Arti srl, la holding della famiglia del 'maestro' del cashmere Brunello Cucinelli, mantiene una quota di minoranza in Tes Pharma, nata come spin-off dell'università di Perugia per iniziativa di Roberto Pellicciari e dei suoi collaboratori, che continuano ad avere in mano la maggioranza. Nella società il fondo di venture capital entra come socio al 30% tramite un aumento di capitale con un investimento di 10 milioni che valorizza l'intera azienda circa 30 milioni di euro. "Collaborare con Tes Pharma e il professor Pellicciari, mio amico scienziato, nonché con la bella realtà di Xgen insieme a Paolo Fundarò e Federica Draghi, è per me motivo di grande orgoglio e di massima garanzia etica per operare in armonia tra professionalità e umanità. Proveremo a fare 'cose belle' assieme, nel segno della umana sostenibilità", ha detto Brunello Cucinelli alla presentazione del progetto.