Cuba autorizza attività di 11 imprese private, due italiane

La Gazzetta ufficiale di Cuba ha pubblicato oggi un decreto del ministero del Commercio e degli Investimenti esteri con cui è stata autorizzata l'attività nell'isola di undici nuove imprese private fra cui due italiane. Le aziende beneficiate, si precisa, provengono da vari Paesi, fra cui Cina, Spagna, Italia, Panama, Bielorussia, Repubblica Ceca e Granada, "coprendo un ampio spettro di settori" Si tratta di attività che vanno dalla commercializzazione di prodotti alimentari, elettronici e medici, ai servizi di costruzione e consulenza, "segnalando uno sforzo per attrarre investimenti esteri in aree chiave per lo sviluppo economico e la modernizzazione delle infrastrutture locali". La prima delle società italiane che ha ottenuto l'autorizzazione commerciale cubana è Tecofil International srl, specializzata nella produzione, progettazione e installazione di apparecchiature per la depurazione e la filtrazione dell'acqua, e la commercializzazione di manufatti, componenti, utensili e macchinari. L'altra è la compagnia Representaciones PLATINO sa, che a Cuba rappresenta Italian Vision srl, compagnia specializzata in progetti chiavi in mano in edilizia, giardinaggio, consulenza, progettazione di prodotti ingegneristici, arredi e attrezzature per strutture ricettive.