Crolla il prezzo del grano, scende ai minimi dal 2020

Crolla il prezzo del grano. Le quotazioni, in netta discesa ormai da oltre una settimana, hanno toccato oggi sul mercato europeo il minimo da agosto 2020, schiacciate dall'abbondante offerta proveniente dal Mar Nero. Su Euronext il grano con consegna a marzo si è attestato a 183,5 euro per tonnellata, il prezzo più basso da circa tre anni e mezzo. Andamento simile alla Borsa di Chicago, dove il grano americano della varietà Srw (Soft red winter wheat) è sceso ai minimi da oltre tre mesi, a 5,475 dollari per staio (circa 27 kg).