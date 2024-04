Crescono le vendite di Stellantis in Europa, +5,4% nei 3 mesi

Stellantis conferma la crescita delle vendite nei primi mesi del 2024 sia nel mercato complessivo sia in quello delle elettriche. Nella Ue29 registra un aumento (auto+veicoli commerciali) del 5,4% rispetto all'anno precedente per il primo trimestre assicurandosi una quota di mercato del 19,2% (+0,9%). In Francia Stellantis mantiene la leadership nelle vendite con una quota di mercato auto+veicoli commerciali del 32,4% (+0,3%). Anche le immatricolazioni sono aumentate del 7,3%, con un vantaggio di 7,5 punti sul principale competitor. In Italia ha aumentato le vendite del 4,3% rispetto all'anno precedente, confermandosi leader del mercato. con sei modelli nella top ten e la Fiat Panda al primo posto. In Germania, Stellantis è cresciuta del 22,7%, con un aumento della quota di mercato di 2 punti percentuali che ha permesso di raggiungere il 13,9%. Inoltre, Stellantis ha prodotto oltre un quinto delle autovetture e dei veicoli commerciali venduti in Spagna nel primo trimestre del 2024, chiudendo i primi tre mesi dell'anno con una quota di mercato del 20,4%. Nel Regno Unito ha ottenuto una crescita del 18,7% con una quota di mercato che aumenta di un punto percentuale e raggiunge il 14,7%. Crescita significativa delle vendite anche in Portogallo e in diversi altri Paesi europei. La business unit Stellantis Pro One Commercial Vehicles conserva la leadership di mercato con una quota del 30% e un aumento dei volumi su base annua del +11,1%. Questa crescita riguarda quasi tutti i Paesi europei. "I dati del primo trimestre 2024 mettono in evidenza i risultati costanti dei nostri brand e della nostra gamma di prodotti in Europa. Dobbiamo questi risultati alla fiducia incrollabile dei clienti nei nostri prodotti e marchi. Nel 2024 ci impegniamo a continuare su questa strada, con l'introduzione di molti nuovi entusiasmanti prodotti nel corso dell'anno, per raggiungere il gradino più alto del podio" commenta Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer di Stellantis per l'Europa allargata. Nel mercato Bev (auto+veicoli commerciali) Stellantis continua a crescere, con un +4,5% su base annua e un +8,2% nei 10 mercati principali, raggiungendo una quota di mercato del 14,4% in Europa nel primo trimestre.