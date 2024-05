Cresce l'utile di Iveco Group nel trimestre, stabili i ricavi

Iveco Group ha chiuso il primo trimestre con ricavi consolidati pari a 3,4 miliardi di euro (in linea con il primo trimestre 2023). ebit adjusted pari a 233 milioni di euro (in crescita di 59 milioni di euro) e utile netto adjusted pari a 153 milioni di euro (in crescita di 77 milioni). Il free cash flow delle attività Industriali è negativo per 436 milioni di euro (in miglioramento di 110 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023). "Iveco Group è pronta per la fase successiva, avendo avviato il primo trimestre del nuovo ciclo 2024-28 con solidi risultati. Tutte le nostre business unit industriali - Truck, Bus, Defence e Powertrain - hanno ottenuto miglioramenti nei margini, con un conseguente margine ebit adjusted delle attività industriali del 6,1%, pari a un aumento di 170 punti base rispetto al primo trimestre dello scorso anno. L'intero team di Iveco Group e le sue distinte business unit, guidate da persone competenti, appassionate e uniche, sono ansiosi di accelerare ulteriormente i loro percorsi, presentati durante il nostro recente Capital Markets Day" commenta l'amministratore delegato Gerrit Marx..