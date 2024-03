Credito d'imposta per prodotti riutilizzabili o compostabili

Firmato il decreto che definisce i criteri e le modalità per la fruizione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto alle imprese al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso. Lo fa sapere il viceministro all'Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava. Il provvedimento stanzia 3 milioni di euro all'anno, per tre annualità, e riconosce il 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e compostabile. Criteri di priorità sono assegnati ai prodotti destinati a entrare in contatto con gli alimenti. "Misure che offrono un sostegno concreto alle nostre imprese nel percorso verso la sostenibilità. Più economia circolare, più tutela dell'ambiente, più tenuta economica del sistema produttivo" dichiara Gava.