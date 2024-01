Corteo e blocchi stradali, l'indotto ex Ilva protesta.

L'associazione Aigi, che conta sull'adesione dell'80% delle imprese che operano con l'ex Ilva di Taranto, sta intensificando la sua protesta, richiedendo garanzie per il pagamento dei crediti accumulati dalle imprese, pari a 120 milioni di euro. L'associazione teme che questi crediti possano andare persi a causa dell'amministrazione straordinaria. Da quanto si è appreso, un corteo, composto da lavoratori e mezzi, è partito dalla portineria C dello stabilimento, dove era in corso un presidio sin dalle 5.30 del mattino, e si sta dirigendo verso la città. Questo corteo ha causato temporanei blocchi stradali e rallentamenti al traffico sulla statale 106 ionica e sulla statale Appia.