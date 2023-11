Cop28, l'Italia a Dubai con un padiglione e oltre 50 eventi

Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica rappresenterà l'Italia a Dubai per la Cop28, la ventottesima Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si svolge nell'Emirato dal 30 novembre al 12 dicembre. Presenti ai lavori e alle iniziative collaterali il ministro Gilberto Pichetto e il viceministro Vannia Gava, assieme a tutte le strutture impegnate nella fase negoziale. Nel renderlo noto con un comunicato, il Mase spiega che "oltre alla partecipazione diretta al negoziato, il contributo dell'Italia alla Conferenza di Dubai si fonda sull'impegno del governo nel promuovere le azioni per affrontare la sfida del cambiamento climatico in tutti gli scenari internazionali, valorizzando le esperienze e le buone pratiche del nostro Paese. Per questo, nel padiglione italiano, organizzato dal Mase, è previsto un ricco programma di eventi, che dalla prima giornata fino alla chiusura del negoziato arricchirà l'appuntamento internazionale sul 'climate change' di ulteriori contenuti e motivi d'interesse". Negli spazi del padiglione italiano, prosegue la nota, "saranno messe in evidenza esperienze di istituzioni pubbliche e 'player' in campo ambientale ed energetico, università e stakeholder, per un calendario che si compone di 53 diversi appuntamenti, tutti orientati a promuovere azioni concrete per contrastare il cambiamento climatico. Gli eventi ricalcheranno i temi ispiratori delle giornate della Cop28, dall'ambizione climatica al coinvolgimento dei giovani, dalla transizione giusta alla decarbonizzazione dei trasporti". A proposito di musica, il Maestro Giovanni Allevi, 'Ambassador' delle nuove generazioni nella lotta al cambiamento climatico alla Cop28, dedicherà ai giovani un clip inedito girato a davanti al Colosseo illuminato, che verrà proiettato nel padiglione italiano l'8 dicembre.