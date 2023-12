Cop28, Guterres, prima volta sì a uscita dal fossile

Per la prima volta, il risultato della Cop28 riconosce la necessità di abbandonare i combustibili fossili, dopo molti anni in cui la discussione su questo tema è stata bloccata. Lo ha dichiarato il Segretario Generale dell'ONU, Antonio Guterres, alla chiusura della Cop28 di Dubai. "A coloro che si sono opposti a un chiaro riferimento all'eliminazione graduale dei combustibili fossili nel testo della Cop28 - ha aggiunto Guterres -, voglio dire che l'eliminazione graduale dei combustibili fossili è inevitabile, che piaccia o no. Speriamo che non arrivi troppo tardi".