Convocata Commissione di allerta su prezzi Rc auto

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, su indicazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, istituita con il Decreto Trasparenza che ha potenziato i poteri di monitoraggio e verifica del Garante, per mercoledì 14 febbraio 2024 presso Palazzo Piacentini. Questa convocazione riguarda il settore assicurativo e viene comunicata dal Mimit tramite una nota ufficiale. L'obiettivo della riunione è approfondire le recenti dinamiche dei costi dell'RC Auto, considerando l'aumento del prezzo medio del +7,1% registrato tra novembre 2023 e lo stesso periodo nel 2022, come certificato da Ivass. Alla riunione parteciperanno i principali attori del comparto assicurativo.