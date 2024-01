Consentito dal Consiglio dei Ministri il decreto che potenzia la cassa integrazione per le imprese commissariate Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per rafforzare le misure di tutela delle aziende in crisi, come l'ex Ilva, e garantire la continuità produttiva e occupazionale. Il provvedimento prepara il terreno per il confronto con ArcelorMittal sull'ex Ilva.