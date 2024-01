Confindustria Veneto al Cio, 'assegnare bob a Cortina'

I presidenti di Confindustria Veneto e di Belluno Dolomiti, Enrico Carraro e Lorraine Berton, lanciano un ultimo appello al Cio perché "le gare di slittino, bob e skeleton siano assegnate, senza esitazione alcuna, a Cortina d'Ampezzo dove presto si inizieranno i lavori dello Sliding Center per cui è scesa in campo la società Pizzarotti, tra le principali aziende italiane ed europee nel settore delle grandi opere pubbliche". I presidenti si rivolgono al Cio "con urgenza e preoccupazione", parlando di "una questione strategica per il futuro di interi territori e per la piena riuscita delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026".