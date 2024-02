Confindustria, 'Investimenti deboli, urgente accelerare il Pnrr'

Con "investimenti ancora deboli" oggi è "urgente accelerare sul Pnrr" avverte con un approfondimento il centro studi di Confindustria. "La dinamica degli investimenti fissi in Italia si è sostanzialmente bloccata nel 2023 (-0,2% tendenziale nel 3° trimestre), rispetto ai brillanti ritmi del 2021-22", rilevano gli economisti di via dell'Astronomia. "Quelli in costruzioni calano di più, ma la flessione si è estesa a macchine e attrezzature (-0,4% nel 2°, -0,9% nel 3°)". "C'è un timido recupero", la dinamica degli investimenti "potrebbe migliorare quest'anno. Ciò è essenziale per la crescita di breve e lungo periodo".