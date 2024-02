In via dell'Astronomia è stata formalizzata - a quanto si apprende - la candidatura di Emanuele Orsini per la prossima presidenza di Confindustria. Vicepresidente uscente, negli ultimi quattro anni ha avuto la delega per credito, finanza e fisco: emiliano, classe 1973, è imprenditore nell'edilizia in legno con Sistem Costruzioni e nell'alimentare con Tino Prosciutti.