Confesercenti-Ipsos, a San Valentino spesa media di 85 euro

Meno regali, più cene romantiche. Il caro-vita morde, ma gli italiani non rinunciano a San Valentino. Questo 14 febbraio saranno circa 6 su 10 a celebrare la Festa degli innamorati, per un budget medio di 85 euro a persona. Un valore in crescita di 14 euro rispetto allo scorso anno, ma a trainare - per quasi la metà dell'incremento - è l'inflazione. E l'aumento dei prezzi pesa sulle scelte anche a tavola: una cena su cinque sarà preparata a casa. È quanto emerge da un sondaggio su oltre mille consumatori condotto da Ipsos per Confesercenti in occasione della festa di San Valentino 2024. Anche quest'anno, la cena romantica è il modo preferito di festeggiare, con il 73% di indicazioni da parte degli intervistati. Una quota che batte anche quella di chi farà un regalo, che si ferma al 61%. Solo il 5%, invece, festeggerà mentre è in viaggio con il partner. Tra chi si prepara ad una cena romantica, la stragrande maggioranza (il 69%) sceglierà un ristorante o pubblico esercizio. Crescono, però, anche i pasti domestici: il 22% si metterà ai fornelli per preparare una cenetta homemade. Quanto ai regali, ancora una volta i cioccolatini si confermano il dono più gettonato, con il 37% delle indicazioni. Seguono i prodotti di profumeria - scelti dal 27% -, poi prodotti e accessori di gioielleria (24%) e fiori (23%).