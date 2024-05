Conferita a Giorgetti la cintura nera ad honorem di judo

Al ministro Giancarlo Giorgetti è stata conferita oggi dalla Federazione Mondiale Judo (IJF), su proposta di Felice Mariani (primo italiano a vincere una medaglia olimpica nella disciplina di judo e già deputato della Repubblica), la cintura nera ad honorem di judo. Lo fa sapere una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La cerimonia si è svolta oggi pomeriggio al Mef dove Marius Vizer, presidente della Federazione Mondiale di Judo, ha conferito al ministro il riconoscimento. Presenti anche il presidente del settore judo Fijlkam, col. Giuseppe Matera, il capo protocollo della IJF, Antonio Ernesto, il cantante Albano Carrisi e Max Hervé George, partner sponsor IJF. "La cintura ad honorem di judo simboleggia - ha detto Mariani - la dedizione, la disciplina e l'impegno che il ministro ha dimostrato nel promuovere uno stile di vita attivo e sano attraverso lo sport. Giorgetti, durante il suo mandato come sottosegretario del Consiglio dei ministri con Delega allo Sport, ha voluto fortemente la riforma dello Sport, pietra miliare per la pratica sportiva di base nel nostro paese". "Sono onorato e commosso per questo riconoscimento - dice Giorgetti - tanto più che lo sport, in generale, rappresenta per me non solo una passione ma anche un valore fondamentale per crescere e rinascere".