Confcommercio, indice disagio sociale novembre cala al 13,8%

A novembre 2023 l'indice di disagio sociale si è attestato a 13,8 con un calo di 1,2 punti su ottobre. Lo calcola la Confcommercio secondo la quale la riduzione del Misery index è imputabile in larga parte al rientro dell'inflazione per i beni e i servizi ad alta frequenza d'acquisto (al 4,6% dal 5,6% di ottobre). La disoccupazione estesa nel mese (tiene conto anche dei sottoccupati e degli scoraggiati, delle persone quindi che vorrebbero lavorare più ore e di quelli che vorrebbero lavorare ma che non cercano impiego convinti di non poterlo trovare) è scesa all'8,3% (8,6% a ottobre). Nonostante si sia tornati ai valori dell'estate del 2019, spiega l'associazione, "permangono le preoccupazioni sull'evoluzione nel breve periodo dell'area del disagio sociale, a questo punto legata interamente alle fragilità del mercato del lavoro e non più alle dinamiche inflazionistiche".