Commissione alla Manovra, domani in Aula alla Camera

La Commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera alla legge di bilancio. È stato votato il mandato al relatore per riferire in Aula, dove la manovra arriverà domani mattina alle 9. L'approvazione finale è prevista nel tardo pomeriggio del 29. Sono stati respinti tutti gli emendamenti, quasi mille, presentati dalle opposizioni in commissione.