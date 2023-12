Comitato Jwc espande copertura rischi nel Mar Rosso

Il Joint War Commitee dei Lloyd's di Londra, che riunisce gli assicuratori del comparto marittimo, ha esteso le zone del Mar Rosso che necessitano di coperture aggiuntive contro i rischi di guerra. Ciò è stato reso noto in un comunicato emesso a seguito degli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen. La decisione ha comportato un aumento dei prezzi delle polizze per le navi che transitano nelle aree designate. Tuttavia, molte compagnie stanno optando in queste ore per la sospensione del transito nel Mar Rosso, scegliendo la rotta del Capo di Buona Speranza.