Comitato Basilea propone regole comuni sui rischi climatici

Un quadro di regole e metodologie sui test di impatto per i rischi climatici che sia il più possibile uniforme a livello mondiale. E' l'obiettivo cui mira il comitato di Basilea, l'organo che propone norme comuni sul sistema bancario e finanziario, nel suo documento aperto a consigli e suggerimenti degli operatori di mercato. Il Comitato ricorda come le analisi sui rischi climatici stiano rivestendo un ruolo sempre maggiore e i principi già varati a livello internazionale nel 2022 vadano in questa direzione, incoraggiando banche e vigilanti a prevedere la gestione e l'impatto di tali rischi. Tuttavia fra i diversi paesi e banche si sono ancora differenze che limitano la capacità di mettere a confronto i risultati e una maggiore armonizzazione è quindi auspicabile.