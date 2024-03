Cocco Bill sulle monete, il Mef celebra Jacovitti

I personaggi ideati da Benito Jacovitti: Jak Mandolino, malvivente sfortunato e incapace; Pop Corn, demonietto consigliere del maldestro gangster Jak Mandolino; Cocco Bill, protagonista tra le più significative campagne per i gelati Eldorado, tra le novità del programma numismatico 2024 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le monete in cupronichel, emesse oggi dal ministero dell'Economia e delle Finanze e coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno un valore nominale di 5 euro, disponibili in versione Fior di Conio con elementi colorati, con una tiratura di 5.000 pezzi per ogni moneta. Realizzate dall'artista incisore Claudia Momoni, le monete rappresentano sul dritto i tre personaggi principali protagonisti delle storie di Jacovitti. Sul dritto 1 e 2 i disegni rispettivamente di Pop Corn e di Jak Mandolino. Sul dritto 3 il disegno di Cocco Bill. Sul rovescio comune, lo pseudonimo "Jacovitti" realizzato con lo stile originale del fumettista in cui la "J" è sormontata da uno dei suoi personaggi eccentrici dall'espressione ironica.